Fútbol Internacional

2-1. El Lens se mete en la pelea por el título

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El Lens alargó su buena racha liderado por su capitán Adrien Thomasson y, a pesar de fallar un penalti en los primeros minutos, sacó adelante la visita al estadio Bollaert Delelis del París FC (2-1) que le pone a tiro del liderato de la Ligue 1.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 12:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

El conjunto de Pierre Sage es cuarto, igualado a puntos (16) con el tercero, el Estrasburgo, a solo uno del segundo, el París Saint Germain y a dos del líder, el Marsella, en la octava jornada.

Ante el París se sobrepuso al error de Florian Thauvin en el minuto 9 cuando ejecutó un penalti que detuvo el meta visitante Obed Nkambadio.

Sin embargo, pasado el cuarto de hora, el Lens tomó ventaja. Odsonne Edouard abrió el marcador a pase de Adrien Thomasson que también asistió, en la segunda parte, a Samson Baidoo que dio el triunfo a su equipo después de que a la media hora, Pierre Lees-Melou logara el empate para el club parisino.

La victoria asienta la buena trayectoria del Lens que lleva tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro partidos. Está en puestos de Liga de Campeones, con el liderato a tiro. El París, sin embargo, es undécimo, en el ecuador de la clasificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy