2-1. El Lens se mete en la pelea por el título

El conjunto de Pierre Sage es cuarto, igualado a puntos (16) con el tercero, el Estrasburgo, a solo uno del segundo, el París Saint Germain y a dos del líder, el Marsella, en la octava jornada.
Ante el París se sobrepuso al error de Florian Thauvin en el minuto 9 cuando ejecutó un penalti que detuvo el meta visitante Obed Nkambadio.
Sin embargo, pasado el cuarto de hora, el Lens tomó ventaja. Odsonne Edouard abrió el marcador a pase de Adrien Thomasson que también asistió, en la segunda parte, a Samson Baidoo que dio el triunfo a su equipo después de que a la media hora, Pierre Lees-Melou logara el empate para el club parisino.
La victoria asienta la buena trayectoria del Lens que lleva tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro partidos. Está en puestos de Liga de Campeones, con el liderato a tiro. El París, sin embargo, es undécimo, en el ecuador de la clasificación.
