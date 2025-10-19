2-1. El Lens se mete en la pelea por el título

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El Lens alargó su buena racha liderado por su capitán Adrien Thomasson y, a pesar de fallar un penalti en los primeros minutos, sacó adelante la visita al estadio Bollaert Delelis del París FC (2-1) que le pone a tiro del liderato de la Ligue 1.