Alaba, sustituido al descanso por una sobrecarga muscular

Unas molestias musculares de Alaba en la primera parte, según informan a EFE fuentes del club blanco, provocaron que no saltase al césped del Coliseum en el segundo acto y dejase su sitio a Raúl Asencio en el primer cambio del partido del Real Madrid.

El defensa austriaco sufre una sobrecarga muscular y Xabi Alonso optó por no forzar. Sufre las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, por lesión, y sigue sin poder contar con Ferland Mendy, recién recuperado de su dolencia y tras seis meses sin competir.