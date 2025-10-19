Fútbol Internacional

Alaba, sustituido al descanso por una sobrecarga muscular

Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- El austriaco David Alaba, titular con el Real Madrid ante el Getafe en la novena jornada de LaLiga EA Sports, fue sustituido al descanso en el Coliseum por una sobrecarga muscular, en una medida preventiva de Xabi Alonso por las bajas que sufre en defensa.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 17:20
Unas molestias musculares de Alaba en la primera parte, según informan a EFE fuentes del club blanco, provocaron que no saltase al césped del Coliseum en el segundo acto y dejase su sitio a Raúl Asencio en el primer cambio del partido del Real Madrid.

El defensa austriaco sufre una sobrecarga muscular y Xabi Alonso optó por no forzar. Sufre las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, por lesión, y sigue sin poder contar con Ferland Mendy, recién recuperado de su dolencia y tras seis meses sin competir.