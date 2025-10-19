El Gotham del técnico español Juan Carlos Amorós se clasifica para los 'playoffs' de NWSL

Un gol de Rose Lavelle en el minuto 85 rescató el punto que el Gotham necesitaba para garantizar su participación en la postemporada, a la que ya está clasificado otro club con entrenador español, las Washington Spirit de Adrián González.
El Gotham, que fue campeón de la NWSL en 2023, ocupa la séptima posición, con 36 puntos, cuatro más que las North Carolina Courage, novenas y ya sin opciones de alcanzarlo con una jornada por disputarse.
Las Spirit son segundas con 44 puntos, a 18 de unas Kansas City Current que dominaron el campeonato.
Las Current perdieron este fin de semana apenas su segundo partido del año, al rendirse contra las Houston Dash.
