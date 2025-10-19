El Gotham del técnico español Juan Carlos Amorós se clasifica para los 'playoffs' de NWSL

Chicago (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El Gotham del técnico español Juan Carlos Amorós consiguió este domingo el billete para los 'playoffs' de la NWSL con una jornada de antelación gracias a su empate 2-2 contra el Racing Lousville.