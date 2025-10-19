El protagonista de la jornada 9: el cambio de Flick

El técnico alemán no podrá dirigir a su equipo desde el banquillo visitante del estadio Santiago Bernabéu en el clásico del fútbol español. Recibió dos tarjetas amarillas. Según reflejó el árbitro en su acta por "aplaudir" una de sus decisiones "en señal de protesta" y tras haber sido amonestado, realizar "un gesto en señal de desaprobación".

Flick lo justificó. Sus aplausos no eran irónicos contra el árbitro, eran de ánimo hacia uno de sus jugadores, Frenkie de Jong, que instantes después era decisivo en una acción al límite del final del tiempo añadido, con un centro desde la derecha que materializaba un central convertido en delantero centro, Ronald Araujo, para cerrar una nueva remontada del Barça.

Es evidente que el cambio de Flick va ligado al bajón en la brillantez de su equipo. Lo vio desde el inicio de la temporada. Un toque de atención a Fermín López con un mensaje directo público. Un aviso a navegantes al vestuario hablando de "egos", como enemigo del éxito. La búsqueda del mismo compromiso defensivo que fue una de las claves de su primer año brillante al mando en una reconstrucción que llevó su sello.

El duro ataque al seleccionador español Luis de la Fuente por la gestión de minutos de Lamine Yamal en la ventana de septiembre y la lesión con la que regresó la joven estrella a su club. A su vez un toque de atención a su futbolista, calificar de "basura" alguna publicación. Flick no se muerde la lengua en sus comparecencias.

Sorprendió a todos su celebración del tanto del triunfo de su equipo. Había sido expulsado y apareció por la zona cercana al banquillo para realizar dos cortes de mangas. Intentó restar importancia a su acto minutos después. "El fútbol es emoción y para nosotros también. Fue fantástico marcar el segundo gol y ganar además así. No era para nadie. No es nada más que una celebración", se justificó.