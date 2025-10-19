El Villarreal ha sufrido tres derrotas en últimas cinco visitas rivales ingleses

Precisamente fue el conjunto dirigido por Pep Guardiola el primer equipo británico que ganó en el estadio español en 2011 y más tarde se le sumaron el Manchester United y el Liverpool. En aquella ocasión el Manchester City goleó por 0-3, con goles de Balotelli, de penalti, y dos de Touré Yaya.

Una década más tarde llegarían las otras dos derrotas y ambas se produjeron en la Liga de Campeones de la campaña 2021-2022. El United se impuso por 0-2 en la primera fase y el Liverpool hizo lo propio en el partido de vuelta de las semifinales por 2-3.

Entre estos dos períodos de tiempo, el conjunto español fue capaz de deshacerse del Arsenal (2-1), en las semifinales de la Liga de Europa de la temporada 2020-2021, y del Liverpool (1-0) en las semifinales de la misma competición cinco años antes, 2015-2016.

Unos datos que contrastan con el balance del Villarreal contra equipos ingleses en sus primeras participaciones europeas y en las que acumuló dos triunfos y cuatro empates con cinco goles a favor y tan solo dos en contra.

Los dos triunfos fueron contra el Middlesbrough (2-0), en la liguilla de la Liga de Europa de la temporada 2004-2005, y frente al Everton (2-1) en la fase previa de la Liga de Campeones del curso 2005-2006.

Los cuatro empates se saldaron contra el Arsenal (0-0 en 2005-2006 y 1-1 en 2008-2009) y el Manchester United, (0-0 en temporadas 2005-2006 y 2008-2009), y todos en la Liga de Campeones.