Inter Miami-Nashville, LAFC-Austin y San Diego cabeza de serie: así quedan los 'playoffs'

El 'play-in' se disputará a partido único este miércoles y los 'playoffs' comenzarán el viernes con unas series al mejor de los tres partidos.

La temporada regular de la MLS concluyó con Leo Messi como ganador del Botín de Oro al máximo artillero de la liga, con 29 goles en 28 partidos disputados.

En el Oeste, el San Diego, franquicia debutante en la MLS, hizo historia al acabar como primer clasificado en su conferencia tras arrollar 4-0 a los Portland Timbers a domicilio y tras la derrota del Vancouver contra el FC Dallas.

Los californianos conocerán su rival este miércoles, cuando los Timbers jugarán el 'play-in' contra el Real Salt Lake, en un cruce entre octavos y novenos, respectivamente.

El Vancouver de Thomas Muller, segundo, será rival del Dallas, quien terminó en la séptima posición.

El Los Ángeles FC, con el noveno gol de Heung Min Son en la MLS, terminó en la tercera plaza, por lo que se medirá en la primera ronda con el Austin de Nico Estévez.

Finalmente, el Minnesota disputará la primera ronda contra los Seattle Sounders, un duelo entre cuartos y quintos clasificados, respectivamente.

En el Este, el Inter Miami se medirá con el Nashville con el primer partido de la serie fijado para este viernes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El equipo de Javier Mascherano llega con un Leo Messi en extraordinario estado de forma, tras anotar un triplete en la victoria 5-2 de este sábado en el campo del propio Nashville.

El Philadelphia Union, líder y ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular, espera al ganador del 'play-in' entre el Chicago Fire y el Orlando City.

El Cincinnati, segundo clasificado, se medirá con el Columbus Crew, mientras que el Charlotte del español Pep Biel jugará contra el New York City.