Los jugadores del Real Madrid y el Getafe secundan la protesta por el partido en Miami

Getafe (Madrid), 19 oct (EFE).- Los jugadores del Real Madrid, como anunció su entrenador Xabi Alonso en la víspera, y los del Getafe, no compitieron los primeros 15 segundos del partido en el Coliseum, con un gesto con el que secundaron la protesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami.