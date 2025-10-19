Los uruguayos González y Dos Santos, protagonistas en Ecuador con Macará y Mushuc Runa

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- Los uruguayos Pablo González y Jonathan Dos Santos destacaron este sábado en Liga Pro de Ecuador al aportar dos goles cada uno a la goleada de de Macará por 0-4 a Delfín y el triunfo de Mushuc Runa por 2-1 sobre Vinotinto.