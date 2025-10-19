Mbappe alcanza la decena para mantener líder al Real Madrid

El delantero galo aventaja ahora en cuatro dianas al argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y en cinco al camerunés Etta Eyong (Levante), al kosovar Vedat Muriqi (Mallorca) y a su compañero Vinicius.

Pere Milla (Espanyol), el canadiense Tajon Buchanan (Villarreal) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) llegaron a los cuatro tantos. El rayista fue uno de los jugadores que lograron un doblete esta novena jornada, junto Mateo Joseph (Mallorca) y el brasileño Antony (Betis).

- Con 10 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Julián Alvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid).

- Con 5 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Andre Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero (Levante); De Frutos (Rayo Vallecano); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Liso (Getafe); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p), Fermín, Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals, Ez Abde (MAR) y Antony (BRA) (Betis); Puado (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Vanat (UKR) (Girona); Carlos Álvarez (Levante); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Budimir (CRO) (1p) (Osasuna); Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p), Akor (NGR) y Vargas (SUI) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Guevara y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Le Normand, Griezmann (FRA) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García, Kounde (FRA) y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Aspas y Pablo Durán (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa y John Donald (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Carlos Romero, Cabrera (URU) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín, Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Ounahi (MAR), Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p) y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB) y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Miliao (BRA) y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Brais Méndez, Odriozola y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN) y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid).