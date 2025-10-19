Mbappé permite al Real Madrid encarar el clásico desde el liderato

La entrada de Vinicius Junior y de Arda Guler fue determinante. Ambos empezaron en el banquillo. Xabi Alonso recurrió a ellos en el segundo periodo y su participación fue clave. Una falta sobre el brasileño sin balón de Nyom, que acababa de saltar al césped, significó la roja directa pese a las protestas del equipo de José Bordalás y acto seguido una nueva conexión entre el turco y el galo desequilibró la balanza.

Hasta ese momento el Getafe había sabido contener a un Real Madrid con pocas ideas, escasa fluidez y falta de acierto ante David Soria, acertado las veces que, principalmente Mbappé, había generado peligro.

El gol fue un estallido de júbilo y todo un alivio para un cuadro blanco que parecía impotente para ampliar su racha de victorias sobre el conjunto getafense. Celebraron los jugadores. También Xabi Alonso, al que no le salió bien la apuesta por la titularidad de Eduardo Camavinga, un tanto desacertado.

La victoria, pese a quedarse el Getafe con nueve por expulsión de Alex Sancris a los 84 minutos, corrió peligro y necesitó de una salida in extremis del meta belga Thibaut Courtois ante el inglés Abu Bakarr Kamara. Con sufrimiento, el Real Madrid mantiene el liderato y espera la visita del Barcelona de Hansi Flick con dos puntos de ventaja.

El Athletic, que el próximo miércoles recibirá al Qarabag en la Liga de Campeones, no acaba de encontrar la regularidad necesaria en el torneo liguero para entrar en el cuarteto de cabeza, aunque está tan solo a dos puntos.

No pudo pasar del empate (0-0) ante el Elche en el Martínez Valero, donde fue superado por el equipo de Eder Sarabia, al que tan solo le faltó la puntería para hacerse con el triunfo en otro buen partido que confirma su buen inicio de temporada.

La actuación del guardameta de la selección española Unai Simón, con dos grandes intervenciones, fue clave para salvar al conjunto vizcaíno, que solamente tras la salida en el segundo tiempo de los hermanos Iñaki y Nico Williams trató de dar un paso adelante, aunque le fue insuficiente para aspirar a algo más que a un empate que permite al Elche seguir invicto como local.

Otro de los equipos europeos, el Rayo Vallecano, que visitará al Hacken sueco el jueves, sumó su segunda victoria seguida -ambas fuera de casa- en el feudo del Levante (0-3) con un doblete de Jorge de Frutos, exjugador del cuadro valenciano.

El atacante internacional sentenció el encuentro en el tramo inicial. Abrió la cuenta a la salida de un córner (m.12) y aunque el equipo de Julián Calero respondió tanto con un gol de Carlos Álvarez, el VAR lo anuló por fuera de juego. No tardó De Frutos (m.25) en ampliar la cuenta y encaminar el triunfo del cuadro que dirige Íñigo Pérez.

Lo intentó el conjunto levantinista por todos los medios. Es el peor equipo del campeonato como local. Tan solo ha sumado un punto. No encontró el camino y el Rayo dio la puntilla en la segunda parte (m.65) con una diana de Álvaro García, con la que se convirtió en el máximo goleador de la historia del conjunto vallecano en Primera.

El Rayo se instala en la zona templada de la tabla y deja al Levante tres puntos por detrás, con dos de margen respecto a la zona de descenso que marca la Real Sociedad, que firmó tablas (1-1) con el Celta en Balaídos, un resultado insuficiente y frustrante para ambos equipos.

El conjunto gallego, el único que aún no ha ganado, sumó su séptimo 1-1 de la campaña liguera después de saborear ese ansiado triunfo hasta poco antes del final, cuando Carlos Soler remató de cabeza un centro de Gonçalo Guedes.

El Celta, que se había adelantado por medio de Palo Durán a los 20 minutos, supo resistir todo el segundo periodo en inferioridad por la expulsión, justo en los instantes previos al descanso, del sueco Carl Starfelt.

La Real Sociedad se lanzó en busca de un triunfo también más que necesario. Marcó pronto en el segundo periodo, pero el gol de Mikel Oyarzabal fue anulado por el VAR por fuera de juego.

La falta de precisión ante un Celta pertrechado atrás parecía condenarle de nuevo. El meta Ionut Radu se crecía en los momentos clave e incluso El-Abdellaoui tuvo la sentencia en una contra, pero lo que llegó fue el empate, obra de Carlos Soler.

Un punto agridulce para los dos, y es que la Real Sociedad está en descenso igualada con Oviedo y Girona y el Celta está tan solo un punto por encima. Aún es pronto, queda mucha liga, pero ambos están obligados a reaccionar ya si no quieren complicarse la vida.