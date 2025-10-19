Mendizorroza prueba la continuidad del Alavés y la reacción del Valencia

Los de Eduardo Coudet desean continuar con la imagen dada ante el Elche en Mendizorroza, donde están empezando a sentirse más fuertes y cimentando la primera fase liguera.

El argentino contará con todos sus jugadores disponibles a excepción de Facundo Garcés, que continúa sancionado por la FIFA y aún no hay una resolución sobre las apelaciones.

El Valencia no gana desde hace ocho años en Vitoria, ante un Alavés que recuperó su poso ante el Elche y se ha convertido en uno de los equipos menos goleados del campeonato.

Los albiazules se han instalado en la zona media con un equipo muy completo, que varía su alineación en cada partido.

La pareja formada por Lucas Boyé y Toni Martínez se ha convertido en la referencia de los vitorianos, que por necesidad, tienen a Jon Pacheco y Nahuel Tenaglia en el eje defensivo.

La buena noticia de la irrupción de Yusi en la banda izquierda es otro de los alicientes de un equipo que cuenta con muchas variantes en un centro del campo donde Antonio Blanco es intocable.

El Valencia llega a Vitoria necesitado de una victoria para escalar puestos en una clasificación que comienza a apretar. El equipo de Carlos Corberán, que ha sido el que ha tenido más días sin competición de la Liga, ha tenido dos semanas de parón en las que ha trabajado el ataque, defensa y, sobre todo, balón parado.

El partido en Mendizorroza será una ‘prueba’ para saber si los últimos entrenamientos han servido para mejorar unas sensaciones y una dinámica que han dejado a los valencianistas a tan solo dos puntos de distancia con el descenso después de sumar tan solo un punto en tres partidos y con cuatro goles encajados a balón parado.

Otro de los problemas del Valencia es la competitividad. Corberán repite una tras otra rueda de prensa que el objetivo del equipo es ser competitivos, porque es lo que les va a acercar más a la victoria, y para ello debe tener lo que calificó en la previa como “madurez competitiva, lo que se llama saber sufrir”.

En los últimos tres partidos, los blanquinegros acabaron siendo remontados por el Real Oviedo, empatados por el Espanyol después de adelantarse y superados por el Girona pocos minutos después de empatar el partido.

A los problemas del juego se suman las bajas importantes del central Mouctar Diakhaby, con una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, y el lateral derecho Dimitri Foulquier, con problemas en la rodilla.

Ante las lesiones de los dos titulares indiscutibles, Corberán se ve obligado a dar entrada a Thierry Rendall, que ya fue titular ante el Girona, y a José Copete. Además, también serán baja el extremo Largie Ramazani, lesionado del cuádriceps de la pierna derecha, y el centrocampista Filip Ugrinic, también con molestias en la rodilla como Foulquier.

En cuanto al once, en portería Agirrezabala es el titular indiscutible, mientras que Copete supliría a Diakhaby junto Tárrega, con la vuelta de Gayà a la titularidad y Thierry en los laterales. En el medio, Pepelu, Javi Guerra y Santamaria se disputaran las dos posiciones y en ataque Diego López y Luis Rioja jugarían por bandas, mientras que Arnaut Danjuma liderará la punta de ataque acompañado por Hugo Duro o Lucas Beltrán.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez; Vicente, Rebbach o Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry Rendall, Copete, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Puestos: Alavés (10º, 11 puntos), Valencia (16º, 8 puntos).

El dato: El Valencia no gana en Vitoria desde hace 8 años.

La frase: Coudet: “Me gusta la competencia que veo en la plantilla”.

Bajas: Garcés (sanción FIFA).

La frase: Corberán: “El equipo debe tener madurez competitiva, lo que se llama saber sufrir. En esos momentos hay que saber competir, sufrir, juntarse y pasar juntos los tramos de partido complicados”

Bajas: Diakhaby y Ramazani por lesión; Foulquier y Ugrinic por molestias.