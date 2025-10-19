Puerto Cabello y Táchira lideran la primera jornada de la fase final en Venezuela

El ghanés Abdul Awudu marcó en el minuto 16 y antes de terminar el primer tiempo, el defensor panameño Jiovanny Ramos marcó el segundo.

En el segundo tiempo Edwuin Pernía sentenció la victoria.

Zamora derrotó a Monagas por 2-0 y alcanzó el segundo lugar de este grupo.

El delantero argentino Bruno Vides marcó de penalti y el juvenil José Sequera puso la guinda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el grupo B, Deportivo Táchira y Metropolitanos se tuvieron que conformar con un empate que los deja en el primero y segundo lugar, respectivamente.

Alexis Rodríguez puso adelante a Metropolitanos pero casi de inmediato Roberto Rosales dejó todo igual.

En el segundo tiempo, Táchira intensificó el ataque pero Metropolitanos mantuvo el orden y en los últimos minutos del partido, Andrés Ferro casi le da la victoria al equipo de Caracas.

En esta fase, se jugarán partidos de ida y vuelta y los primeros de cada grupo pasan a la final. El ganador se enfrentará con el mejor del Apertura, la Universidad Central, para definir el campeón de la Liga.