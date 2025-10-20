Ayoze: "Vamos a sufrir, pero vamos a tener nuestras opciones y podemos aprovecharlas"

"Sabemos que habrá momentos en los que podemos tener nuestras opciones, aunque es complicado, ya que ellos tienen mucha posesión. Ellos tendrán la pelota, pero llegarán nuestras opciones seguro y eso es lo que debemos aprovechar. He jugado contra ellos y he vivido muchas cosas. Pero sabemos que tendremos nuestros momentos y que tenemos dinamita para hacerles daño", señaló.

El internacional español admitió que el City es "un gran rival", por lo que espera un "partido complicado y difícil", aunque matizó que lo afrontan "con ganas", ya que juegan en casa "y eso se debe notar". "Queremos sumar los puntos", subrayó.

Sobre el conjunto inglés, que dirige el español Pep Guardiola, explicó que "es un rival diferente, les gusta tener la posesión y eso lo hace que sea un partido más largo y muy complicado".

"Hemos jugado ante grandes rivales y hemos competido, es algo que se ha visto y ahora queremos poner de nuestra parte para poder sumar los puntos en nuestro estadio", argumentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El delantero tinerfeño comentó que, ante los grandes rivales, es más complicado tener ocasiones y por ello recalcó: "Si tenemos opciones podemos marcar. Lo importante es que debemos hacerle daño y buscar la forma de ganarles".

"Esto es la elite, el año pasado soñábamos con esto y ahora lo disfrutamos y lo competimos. Encantados de poder jugar estos partidos ante grandes rivales y en grandes partidos como el del City. Lo importante es controlar también el exceso de motivación y hacer el mejor partido posible", prosiguió.

Ayoze, que apenas ha participado en este inicio de temporada debido a sus problemas de lesiones, admitió que "han sido semanas complicadas por las recaídas en el abductor" y que ahora se encuentra en el proceso de recuperar "el ritmo y el volumen de competición".