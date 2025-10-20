Costa Rica afirma que está a la altura de ser sede del Mundial Femenino de fútbol de 2031

San José, 20 oct (EFE).- El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, afirmó este lunes que su país está a la altura para ser sede del Mundial femenino mayor del 2031 que aspira a organizar en conjunto con Estados Unidos, México y Jamaica.