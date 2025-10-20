El Betis, en modo Europa, con trabajo específico para Amrabat

Amrabat completó el duelo de La Cerámica tras recuperarse de una lesión muscular que se produjo en el duelo europeo frente al Ludogorets búlgaro en la concentración con la selección de Marruecos y, en la vuelta al trabajo, ha hecho trabajo individual en el interior de la ciudad deportiva, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios.

Pellegrini tiene por delante una exigente semana, que culminará en el duelo liguero del próximo lunes ante el Atlético de Madrid en La Cartuja, lo que le hará gestionar a todos los efectivos de su plantilla, con la excepción del lesionado Isco Alarcón, e introducir numerosas rotaciones en Genk aunque sin cambiar su dibujo.

Junto con Amrabat, no es descartable que en el duelo de Liga Europa el chileno dé descanso a otros efectivos con mayor carga de partidos y entrada paulatina a futbolistas como el colombiano Nelson Deossa o Sergi Altimira en el centro del campo; Diego Llorente y Marc Bartra en defensa y el congoleño Cédrick Bakambu en punta.

Bakambu no entró en la convocatoria para Villarreal por estar recién llegado de la concentración con la selección de su país, mientras que Marc Bartra y Diego Llorente sí lo hicieron aunque no jugaron tras salir de sendas lesiones musculares, por lo que tendrán sus opciones en el duelo europeo en tierras belgas.

Las lesiones simultáneas de la pareja de centrales más usada en el comienzo de la temporada han propiciado la consolidación del binomio formado por el brasileño Natan de Souza y el argentino Valentín Gómez, a quienes el chileno podría dosificar en Genk, individualmente o en pareja, en función del estado físico de Bartra y Llorente.

En el partido de la fase clasificatoria de la Liga Europa, también podría tener descanso uno de los jugadores clave en el rendimiento del Betis, Pablo Fornals, cuyo lugar en el eje de la mediapunta podría ser para Giovani Lo Celso, quien dispuso de minutos decisivos la pasada jornada tras volver de los compromisos con Argentina.

Además de estas posibles combinaciones, Pellegrini, aunque siempre huye de ponerle las letras 'A' o 'B' a sus equipos, contará con futbolistas con menos minutos como Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, los canteranos Ángel Ortiz y Pablo García, y el delantero argentino Chimy Ávila.

El chileno tiene ante sí dos sesiones más de entrenamiento antes de afrontar el duelo ante el Genk, que el Betis afronta con cuatro puntos tras el empate cosechado ante el Nottingham Forets inglés y la victoria frente al Ludogorets.