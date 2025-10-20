El Getafe, molesto con Vinicíus y con las decisiones de Munuera Montero

El conjunto azulón cayó derrotado con un gol de Kylyan Mbappé en el minuto 80 que estuvo precedido de una sucesión de hechos en los que Vinícius y varios jugadores del Getafe fueron los protagonistas. El jugador brasileño, suplente de inicio, saltó al terreno de juego en el minuto 55 y revolucionó un encuentro que los hombres de Bordalás tenían controlado.

Pocos minutos después de saltar el césped, Vinícius provocó una falta de Kiko Femenía, el encargado de custodiar el costado derecho del Getafe. Femenía vio cartulina amarilla y esa amonestación marcó el principio del fin de su equipo, porque Bordalás, con temor a quedarse con diez, trece minutos después sustituyó a su lateral derecho por Allan Nyom.

Para Femenía, aquella acción, que para él no fue falta, marcó el choque: "Me saca amarilla y me revienta el partido porque me tienen que cambiar", explicó a los medios de comunicación en los aledaños del Coliseum.

Entre esa jugada y el cambio por Nyom, Juan Iglesias también tuvo un encontronazo con Vinícius. El defensor del Getafe chocó contra el brasileño y consideró que éste había exagerado su caída. Le increpó esa acción y Movistar Plus, con sus imágenes, desveló lo que ambos se dijeron. "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de todos tus compañeros". Mientras, Vinícius, según también las imágenes de la cadena, contestó con un "hablas mucho" y "yo soy muy bueno".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después, Iglesias, fue claro: "En el fútbol hay muchos lances, muchos piques, son cosas del partido, del fútbol y de los jugadores que siempre se quedan en el campo. Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario, hay que respetar a la gente y cuando no se respeta saltan estas chispas y no le gusta a nadie".

A los 37 segundos de la entrada de Nyom al terreno de juego, se produjo la acción que definitivamente derrumbó al Getafe. El lateral franco-camerunés, sin balón, derribó a Vinícius con la pierna y un posible manotazo. El cuarto árbitro avisó a José Munuera Montero y al instante vio la tarjeta roja directa dejando al Getafe con diez.

Esa jugada provocó otra montonera en torno a Vinícius. En este caso, la protagonizó José Bordalás, que tuvo unas palabras con el brasileño y con Bellingham, que acudió rápidamente a ayudar a su compañero. El técnico del Getafe, desveló después del choque qué se dijeron los tres protagonistas y afirmó cierta sorna de Vinícius por la salida de Femenía para dar entrada a Nyom.

"No tiene que venir a decirme que muy bien por el cambio, no tiene que venir a provocarme. Vinícius se ha acercado a decirme que 'muy buen cambio'. No hay nada que explicar, es lo que me ha comentado y yo le he respondido que se dedique a jugar. Vino Bellingham a reprocharme que no hablara con su compañero. Le dije que jugara y se callara".

En el fondo, según las declaraciones de los jugadores que hablaron después del partido, pese a estar molestos con Vinícius, no consideraron que su rival provocara durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

"Provocador no. Él hace su partido, le sale bien y los árbitros caen en sus faltas e ideas. Entonces, lo va a seguir haciendo. Sí los árbitros caen, va a seguir igual", dijo Femenía.

Álex Sancris, expulsado poco después por dar golpear a Vinícius en el tramo final del partido, mantuvo la misma línea que su compañero: "No ha provocado. Hace su fútbol y ya está. No tenemos que entrar en nada".

Esas fueron las secuencias de los hechos que cambiaron el destino de un duelo que parecía encauzado hacia el empate. El Real Madrid estaba enredado en el entramado defensivo del Getafe y la salida de Nyom dio un giro al choque. Pero, ¿los jugadores y el cuerpo técnico del Getafe consideraron que las decisiones arbitrales fueron justas? La respuesta es un no rotundo.

Adrián Liso lamentó que Munuera Montero no quisiera ni hablar con los jugadores del Getafe ni ver la acción de Nyom en el VAR. "No quería. Que ni mire una expulsión así tan temprana...", dijo en declaraciones a los medios.

Femenía, fue más contundente: "Ninguna es expulsión. Nyom hace una entrada abajo que yo creo que puede ser amarilla sin más y es roja. Todas iban de su lado, así que muy mal. He hablado con Nyom y está jodido porque al final es una falta sin más que puede sacar tarjeta amarilla. No hace falta cargarse el partido de esa manera".

Bordalás tambien dejó claro que, para él, la expulsión de Nyom fue excesiva: "Estamos de acuerdo en que es excesiva. Es una falta aparatosa, pero con amarilla se habría solventado el problema. Vinícius exagera, se toca la cara y expulsan a Nyom de forma injusta".

Al final, la realidad es que Vinícius desquició al Getafe. Su entrada en el partido revolucionó al Real Madrid, que gracias al brasileño descentró a un rival totalmente atascado.

Mbappé culminó el trabajo con su tanto apenas un par de minutos después de la expulsión de Nyom y al equipo de Bordalás sólo le quedó el insuficiente consuelo de decir que el árbitro erró en sus decisiones y molestarse con Vinícius por unas acciones que sacaron del partido a un grupo que acariciaba, como mínimo, el empate.