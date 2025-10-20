Fermín: "Siempre me he sentido un jugador muy importante"

"Hemos tenido muchas lesiones y debemos jugar con lo que tenemos, que son muy buenos jugadores. Siempre me he sentido un jugador muy importante, tanto si juego de titular como suplente. Tengo que jugar cuando el míster lo decide y aportar lo mejor para el equipo", ha asegurado el internacional español en rueda de prensa.

Fermín no cree que su nivel de exigencia y lo que espera Flick de él haya cambiado: "Me pide siempre lo mismo: que presione delante, que juegue fácil y que haga rupturas, que es lo que he hecho desde el año pasado".

Ya sea como suplente o como titular, -"físicamente estoy preparado y el míster decidirá", ha comentado- el mediapunta onubense confía en poder ayudar al equipo en "una semana bonita", con "dos partidos importantes", ante Olympiacos y Real Madrid.

Respecto al duelo de este martes contra el conjunto de El Pireo, Fermín ha advertido que en la Champions todos los encuentros son complicados. "Venimos de perder contra el PSG y tenemos que hacer un buen partido recuperar sensaciones y ganar", ha apuntado.

En este sentido, Fermín considera que el equipo no puede recuperar su mejor versión de la noche a la mañana. "Es un proceso, no venimos con las sensaciones que nos gustaría, pero queda mucha temporada y el equipo siempre está unido, con ganas de mejorar y de trabajar".

"Estas próximas semanas volveremos a nuestra mejor versión, seguro", ha afirmado el atacante azulgrana, quien no se ha mostrado preocupado por todo el ruido que se está generando alrededor de su compañero Lamine Yamal, al que ha definido como "el mejor del mundo".

"Conozco a Lamine desde que somos pequeños. Todo el mundo va a hablar de él por cualquier cosa, pero tiene que estar tranquilo. Es maduro e intentamos ayudarle. Si él esta bien, el equipo va a ir bien seguro", ha sentenciado Fermín.

Preguntado si sería partidario de cambiar el sistema de juego del equipo para no tomar tantos riesgos atrás, Fermín ha dejado claro que él no puede "decidir" la manera de jugar del Barcelona, sino que eso lo corresponde a Hansi Flick.

"Lo que pide el míster es lo mejor para el equipo siempre. Ahora no tenemos las mejores sensaciones, pero creo que volveremos a estar como la temporada pasada y es cuestión de tiempo, trabajo y autocrítica", ha dicho.

Y es que Fermín se ha mostrado convencido de que el Barça "va a volver a presionar y a tener el nivel de antes", sobre todo cuando recupere a Raphinha, "un jugador muy importante para nosotros y que estamos deseando que vuelva lo antes posible".