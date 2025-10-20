Infantino acude a la inauguración de la Casa de la Verde en Bolivia

La FBF inauguró esta jornada la primera cancha de fútbol del complejo cuando celebra 100 años de su creación, con la presencia de Infantino; el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, entre otras autoridades del fútbol internacional.

Infantino destacó que la conjunción entre las tres entidades, la FIFA, la Conmebol y la FBF, "es lo que hizo posible la creación de este fantástico centro de alto rendimiento, de estas canchas, de esta casa" para las selecciones de Bolivia, algo "merecido" que se concreta en el centenario de la federación boliviana.

"Para mí, como presidente de la FIFA es un orgullo volver a Bolivia y (estar) por primera vez aquí en La Paz para vivir este momento tan importante, un momento histórico también porque son los primeros 100 años de la federación, que se celebran con un acto que es un proyecto y una visión para el futuro", indicó.

Por su parte, el presidente de la FBF, Fernando Costa, contó que después de superar "innumerables dificultades", se inauguró la primera cancha del complejo y anunció que la obra completa estará terminada en diciembre, cuando la Selección de fútbol "estará realizando su entrenamiento en su propia casa".

Costa agradeció a Infantino y Domínguez no solo por el "apoyo económico", sino "por su compromiso y esfuerzo" para hacer realidad 'la Casa de la Verde'.

"Después de 100 años de espera, hoy la Selección boliviana tiene un hogar propio, será un hogar de esperanza. ¡Que vida la Verde, que viva el fútbol!", destacó Costa.

Figuras mundialistas como Marco Antonio Etcheverry, Héctor Cristaldo, Marco Sandy, Miguel Ángel Rimba y Carlos Leonel Trucco, además del destacado jugador Marcelo Martins, estuvieron en el acto de inauguración.

Al acto también asistieron el ganador de la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz, y su acompañante de fórmula, Edman Lara, que en la víspera salieron vencedores frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga y su acompañante, Juan Pablo Velasco.

En 2018, cuando César Salinas era presidente de la FBF, se adquirieron los terrenos de cuatro hectáreas en el sur de La Paz, cuya inversión fue de 2.800.000 dólares; el financiamiento fue de la Conmebol, que aportó 1.700.000 dólares, la FIFA dio 1.000.000 dólares y la FBF, 100 mil dólares.

En diciembre de 2024, bajo el mando de Costa, comenzaron la obra a cargo de la Compañía Boliviana de Ingeniería, CBI Constructores.

La infraestructura tiene un Centro de Alto Rendimiento (CAR), albergues, dos canchas, e infraestructuras civiles como gimnasio, salas de estudio, entre otros.