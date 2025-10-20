La Junta del Levante, convocada para nombrar a Danvila máximo accionista del club

Al disponer ya de un paquete cercano al 37 por ciento de los títulos, Danvila aumentará hasta el 70 por ciento del accionariado del Levante cuando se apruebe en la junta la capitalización de 13,8 millones de euros de parte del dinero que ha prestado al club en los últimos meses.

Danvila cuenta con los votos a favor de sus propias acciones y de las de la Fundación del Levante, que hasta ahora aglutina casi el 35 por ciento de los títulos, y que decidió el pasado martes, por amplia mayoría, respaldar y adherirse al plan de reestructuración de pagos de la deuda que ha elaborado el consejero delegado.

Con esta decisión, la Fundación pasará a tener aproximadamente un 15 por ciento de los títulos y sin capacidad alguna de decisión al ser Danvila el máximo accionista.

Esta reestructuración de la deuda, cercana a los 90 millones, vino obligada por la delicada situación del club desde que en febrero de 2025 la entidad alemana OLB Bank, a la que el Levante adeuda 17,7 millones de euros, envió un burofax solicitando el pago inmediato de la misma o de lo contrario “instaba al Levante a la quiebra”, en palabras del propio Danvila.

La compensación de créditos por acciones que convertirá a Danvila en máximo accionista de la entidad es uno de los puntos incluidos en el plan que el Levante presentó el pasado 9 de octubre en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València y que debe aprobar el juez instructor.