La Justicia avala paralizar las obras de los aparcamientos del estadio del Real Madrid

En una sentencia, a la que este lunes tuvo acceso EFE, la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso de apelación del Ayuntamiento y del Real Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 que dio la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB) y anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se autorizaron dos aparcamientos en los alrededores del estadio.

EL TSJM acuerda en esta nueva sentencia imponer el pago de las costas procesales a las partes apelantes, si bien lo limita a 6.000 euros (unos 7.000 dólares) para el Ayuntamiento de Madrid y 12.000 (cerca de 14.000 dólares) para el Real Madrid Club de Fútbol.

No obstante, esta última sentencia puede ser también recurrida en casación ante esta misma Sala en el plazo de treinta días desde su notificación.

La Sala asegura compartir "sustancialmente los razonamientos" de la sentencia recurrida, en el sentido de que “la Administración demandada no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales, uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento Urbanístico y específicamente con Plan Especial".

"El déficit de plazas que a tal fin puedan quedar colmadas para los residentes de la zona en modo alguno puede compadecerse con el perjuicio medioambiental previsible para aquellos, pero también para el resto de los ciudadanos en general, en consideración a una posible supresión de arbolado y zonas verdes que conllevaría la ejecución de las obras", destaca la sentencia.

A esto añade el aumento de la contaminación "atmosférica y acústica" por el incremento del trasiego de vehículos en la zona, "cuyas molestias se verían superadas con creces con ocasión de la celebración de eventos en el estadio del Real Madrid C.F., entidad que saldría beneficiada por la ejecución proyectada”.

La Sala califica de "razonables" las razones esgrimidas en la sentencia recurrida "en orden a considerar carente de interés público el proyectado túnel de 650 metros de longitud del aparcamiento de la calle Padre Damián (aledaña al estadio) para el acceso al aparcamiento del Real Madrid Club de Fútbol".

Esta obra, entienden los magistrados, "responde efectivamente a su particular interés y beneficio".

Tras el primer fallo, hecho público hace un año y que ahora ha confirmado el TSJM, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular, centroderecha), comunicó al Real Madrid la “necesidad” de paralizar las obras y adoptar medidas de seguridad, así como de reponer la superficie abierta para construir los aparcamientos con el objetivo de “no perjudicar la movilidad en el entorno”.