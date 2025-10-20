La Unión Africana felicita a Marruecos por su "histórico triunfo" en el Mundial sub-20

Nairobi, 20 oct (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes a Marruecos por su "histórico triunfo" en el Mundial sub-20 de Chile, que ganó este domingo con una victoria por 2-0 ante Argentina en la final.