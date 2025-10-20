La Unión Africana felicita a Marruecos por su "histórico triunfo" en el Mundial sub-20

En un comunicado emitido por la UA, Youssouf calificó de "impresionante" la victoria, "un momento de orgullo para Marruecos y para el fútbol africano".
"Esta victoria es un testimonio de la fuerza y el potencial de la juventud africana y del poder del deporte para unir e inspirar a nuestras naciones", subrayó el presidente de la Comisión (secretariado).
"El logro de Marruecos refleja la creciente excelencia del continente en el fútbol y los resultados de la inversión sostenida en el desarrollo de la juventud y el deporte", agregó Youssouf.
La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, completó este domingo una hazaña y se convirtió en la segunda africana, tras Ghana en 2009, en ganar un Mundial sub-20.
Se trata del título más importante para el fútbol de Marruecos.