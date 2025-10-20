Lautaro, a la caza de Sandro Mazzola

Lautaro no para de destrozar récords. Es una leyenda indiscutible de los 'nerazzurri'. Máximo goleador histórico del club en la competición continental por excelencia y mejor artillero extranjero de la entidad. Ahora es, también, tras su doblete al Slavia Praga en la primera jornada, el único interista que ha conseguido marcar en 7 ediciones de 'Champions'.

Cada partido parece esconder para el 'Toro' una nueva marca que destrozar. Ante el St. Gilloise, fuera de casa, persigue la estela de los 161 goles que marcó Sandro Mazzola en 565 duelos. Por el momento acumula 158 dianas en 342 partidos disputados. Un 'hat-trick' le auparía un puesto en esa prestigiosa lista.

Ya tiene experiencia con los tripletes en 'Champions'. El último, este mismo año, en enero ante el Mónaco (3-0) en San Siro. Es cuestión de tiempo que alcance la marca de Mazzola.

Llega al duelo ante los belgas con hambre, tras haber ganado al Roma en el Estadio Olímpico pero sin marcar ni asistir. El combinado de Cristian Chivu, superada el inicio dubitativo, marcha segundo con 15 puntos, al igual que Roma y Nápoles, a solo una unidad de distancia del líder, el Milan.

Lautaro, en lo que va de temporada, suma 5 goles y 1 asistencia entre todas las competiciones.

La lista de goleadores históricos del Inter la comanda Giuseppe Meazza, leyenda que da nombre al estadio de Milán y que anotó 208 goles en 408 partidos. Alessandro Altobelli (209) y Roberto Boninsegna (171) completan el podio. Marca, la de este último, que Lautaro mira de reojo.

Mazzola, la próxima víctima inevitable de Lautaro, es el cuarto en el ránking y un jugador que forma parte de la historia del fútbol italiano, hombre de un solo club y protagonista en la Eurocopa de 1968 que levantó la 'Azzurra', la primera de su palmarés.

En aquel torneo, en el que Italia llegó a la final gracias al lanzamiento de una moneda en semifinales, Mazzola se erigió como un héroe gracias a su impacto en la segunda final ante Yugoslavia.

Hijo del también futbolista Valentino Mazzola, trágicamente fallecido en el accidente aéreo del Grande Torino (1949), no jugó un solo minuto en la final, en una decisión que los italianos criticaron con fiereza por la importancia de este jugador.

Yugoslavia fue superior y tuvo el título en su mano, pero un postrero gol de Domenighi, otro de los héroes durante el torneo, puso el empate final (1-1). En aquella época no se contemplaban la prórroga y los penaltis. Y el partido, que no se podía decidir en este caso con otra moneda, tuvo que disputarse de nuevo 2 días después.

Valcareggi, seleccionador italiano, introdujo 5 cambios en el once. Mazzola fue uno de ellos y jugó el partido completo, con una exhibición que le convirtió en protagonista del título.

El delantero terminó su carrera en 1977 tras 17 años como 'nerazzurro'. Levantó 4 'Scudetti', 2 Copas de Europa con el Inter, 2 Copas Intercontinetales, fue máximo goleador de la Serie A en 1965 y ganó la mítica Eurocopa del 68 en la que fue fundamental. Un jugador histórico al que Lautaro persigue como goleador insaciable.