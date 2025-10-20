Leandro Andrade, la joya oculta del Qarabag

El extremo de Cabo Verde no tiene ningún tipo de parentesco con mítico Leandro Andrade, 'la maravilla negra', que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928 y que además se proclamó campeón en el Mundial que se disputó en su país en 1930. A sus 25 años, el Leandro Andrade del Qarabag que tendrá que vigilar el Athletic no es un mito como el uruguayo, pero sí es el jugador diferencial de su equipo.

Nacido en la ciudad portuguesa de Tavira en la región del Algarve, su escalada hacia el éxito ha sido larga pero con premio. Se formó entre el Sporting, el Farense y el Olhanense, club de su debut en la elite en 2018. Después, se trasladó al Fátima y en 2020 hizo las maletas para marcharse al Cherno More búlgaro para finalmente recalar en el Qarabag en el curso 2021/22.

Su evolución en el conjunto azerbaiyano ha sido progresiva hasta su explosión definitiva que le han convertido en la joya de su equipo. Ya en el curso 2023/24 asomó la cabeza con 15 goles y 12 asistencias a lo largo de 58 encuentros. Algunos de sus tantos ya lucieron en Europa. Sus víctimas fueron el HJK, el Olimpia Liubliana y el Molde. Y la pasada temporada mantuvo su línea ascendente con otros 18 tantos con los que se revalorizó en el mercado.

En el arranque de la presente campaña, Leandro Andrade no ha pisado el freno. Ya ha celebrado cuatro dianas, alguna histórica, como la que marcó al Benfica en la primera jornada de la Liga de Campeones y que convirtió al Qarabag en el primer club de Azerbaiyán en ganar un partido de la máxima competición continental.

"Ya sabía que iba a ser una experiencia espectacular y el resultado del partido (2-3) lo hizo aún más hermoso para nosotros. Intenté pensar en esto todos los días, viniendo a un estadio donde vi muchos partidos de niño y marcando un gol. Hay que creer que las cosas son posibles, aunque parezca difícil", dijo.

Ahora, su próximo reto será brillar en un escenario en el que los clubes que juegan por primera vez realizan un homenaje al ídolo local 'Pichichi' depositando un ramo de flores en su estatua. San Mamés acogerá un duelo inédito cargado de simbolismo en el que Leandro Andrade será una de los mayores peligros del Qarabag junto a otros nombres como Musa Qurbanly, Toral Bayramov, Kady Borges o los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán.

Para todos, la Liga de Campeones es más que un premio que quieren disfrutar. De momento, tras ganar al Benfica y al Copenhague (2-0), han pasado de formar parte de un club que iba a tener poco futuro en la competición a convertirse en candidatos a ser el equipo revelación. Y Leandro Andrade parece saborear cada instante:

"Estoy muy emocionado y feliz de que volvamos a participar en la Liga de Campeones. Porque ese era nuestro objetivo al comienzo de la temporada. Todo está al rojo vivo, todo es diferente. Es un placer participar en esta competición".

En breve, el público de San Mamés disfrutará de otra jornada de Liga de Campeones. El Qarabag no tiene el pedigrí de su anterior visitante, el Arsenal. Pero cuenta con un jugador de una proyección más que real que apunta a protagonizar aventuras de mayor enjundia en algún club de mayor proyección internacional. Pero, de momento, Leandro Andrade y sus compañeros intentarán dar otra campanada en la competición con una victoria de prestigio contra el Athletic.