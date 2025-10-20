Los Rayados de Sergio Ramos reciben al Juárez del uruguayo Varini, en el Apertura mexicano

El pasado sábado, los Rayados empataron 1-1 con los Pumas UNAM con protagonismo de Ramos, quien anotó el penalti que le dio la igualada a su equipo, después de haber sido superado por el centrocampista Alan Medina, quien le hizo un túnel en el área y anotó por los universitarios.

A pesar del liderazgo del campeón mundial de 2010, Monterrey, cuarto de la tabla de posiciones, muestra apenas la novena defensa más segura del campeonato, lo cual tratará de cambiar ante un Juárez FC que va noveno de la clasificación, con buenas posibilidades de acceder a cuartos de final.

Debe ser un partido de buen nivel, con los Rayados en busca de goles con el español Sergio Canales y los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos, ante un Juárez de buena defensa y un ataque que ha sido oportuno, liderado por el colombiano Oscar Estupiñán.

La decimocuarta jornada del torneo Apertura transcurrirá entre martes y miércoles.

Mañana el Cruz Azul, segundo de la tabla, visitará al Necaxa, penúltimo en busca de tres puntos que le permitan alcanzar al líder Toluca.

Los Azules derrotaron el sábado por 2-1 al América y llegarán motivados a casa del Necaxa del entrenador argentino Fernando Gago, con el tercer peor ataque y la tercera defensa más insegura del campeonato.

De ganar, Cruz Azul tendrá los mismos puntos que Toluca pero por diferencia de goles, mantendrá el segundo puesto encima del América, tercer lugar, que recibirá mañana al Puebla, el peor equipo del certamen.

Aunque tiene varios lesionados, América cuenta con qué para lastimar al Puebla y confirmarse como uno de los candidatos al título.

En el otro duelo de este martes, el Mazatlán recibirá al Santos Laguna.

El miércoles, el campeón Toluca jugará en casa del Tijuana, que no ha perdido en su estadio y le plantará cara al mejor equipo del campeonato.

Encabezados por el portugués Paulinho, líder de los goleadores, los Diablos saldrán por tres puntos ante un Tijuana que de la mano del entrenador uruguayo Sebastián Abreu va en séptimo lugar, a un punto del sexto.

En los otros duelos del miércoles, el Tigres del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al Pachuca, Guadalajara al Querétaro, León al Atlas y San Luis a los Pumas UNAM.