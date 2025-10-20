Marcelino: "Nos hemos ganado jugar estos partidos y solo pensamos en ganar"

"Esperamos mucha dificultad, como contra la Juventus, jugamos contra un campeón de Europa otra vez, y eso es lo que debe alegrarnos, ya que nos lo hemos ganado. Mañana disfrutamos de la competición y sufrimos al rival. Si queremos crecer estos partidos son un aprendizaje, esperamos estar a la altura ante nuestra gente y poder lograr un buen resultado", dijo Marcelino ante los medios.

"La diferencia la hace la eficacia, que en tu área no tengas errores y que seas contundente en la contraria. Estamos a la altura de algunos de esos equipos y con otros no estamos a ese nivel. En todos los partidos han pasado errores y cosas que nos han privado de puntuar, tanto con el Tottenham, Madrid, Juve, Atlético…", dijo respecto a qué deben hacer para ganar.

Para el técnico asturiano, la conclusión es que "cuando juegas con estos equipos debes jugar a tu máximo nivel muchos minutos". "Y eso es lo que nos está faltando. No tener errores ante estos equipos que te castigan. Pero es pronto y este equipo está creciendo, estoy orgulloso del nivel del equipo y de juego", aseguró.

Respecto a cómo afrontan el partido, Marcelino indicó que no van a renunciar a su idea de juego, "pero matices siempre hay". "Jugamos con un equipo que la posesión es clave en su juego y debemos defender bien. Debemos tener personalidad y controlar para tomar las decisiones correctas en cada momento. Creo que podemos competir y si tenemos suerte podemos lograr un buen resultado", apostilló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que todos sabemos que ganar sería muy importante, hay que lucharlo. El Villarreal siempre ha perdido, esperamos ganar en esta. Hay que ser conscientes de que es muy difícil y que va a exigir que hagamos nuestro mejor partido. Pero estamos confiados e ilsuionados, y ese es el primer paso para ganar", añadió.

También tuvo palabras para Pep Guardiola: "Creo que de él está todo dicho. Es uno de los mejores o el mejor entrenador. Es un referente desde su primer Barcelona en el que aportó algo diferente y mejoró el fútbol. Todos los entrenadores le debemos algo de aquello, con grandes futbolistas pero con una gran idea y para los profesiones jugar contra él era un sufrimiento, ya que era un equipo que te hacía sufrir continuamente".

Marcelino también expresó su deseo de que se rompa la racha goleadora de Erving Haaland: "Si digo que es el mejor '9' no descubro nada. Pero preferimos eso que estar en casa, queremos jugar contra los mejores y eso nos ayuda a crecer. Esa es la ambición que debemos tener. Intentaremos que toque poco el balón, pero sabemos que incluso así marca, lo que hace más difícil. Esperamos que acabe y no marque".

De Rodri -ausente por lesión-, comentó es "el mejor en su puesto del mundo" y le deseó que se recupere y que lo haga rápido. "Es una pena que no pueda jugar. Él quería jugar y nosotros que hiciera, sin duda era algo especial para todos. Es una pena, ya que es alguien admirado y querido (en Villarreal), donde se formó-", indicó.

De las opciones de ganar el partido, el entrenador del Villarreal destacó que el City fue campeón "hace poco, jugaron muchas veces esta competición y son de los más fuertes", pero agregó que en un partido pueden suceder en "muchas cosas".

"El que vea que perder puede ser una decepción lo respeto, pero nosotros vamos a intentar ganar y pensamos en ello, independientemente de lo que puedan pensar o del rival", concluyó.