Marruecos se vuelca con los "cachorros" sub-20 tras su hazaña en el Mundial ante Argentina

Rabat, 20 oct (EFE).- Con términos como "epopeya inolvidable" o "hazaña sin precedentes" se refirieron este lunes los medios marroquíes al triunfo de los "cachorros" del Atlas sobre Argentina en el Mundial de fútbol sub-20, éxito que fue celebrado por los aficionados en las calles hasta bien entrada la madrugada y que mereció la felicitación del rey Mohamed VI.