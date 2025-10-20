Mendilibar: "El gran mérito de este Barça lo tiene su entrenador"

"Ahora que han perdido dos partidos, ahora que los equipos rivales parece que le están llegando más, estamos hablando de las debilidades del Barcelona, pero creo que no ha cambiado su forma de jugar respecto a hace unas semanas o la temporada pasada", ha opinado el técnico vasco desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.

En este sentido, Mendilibar ha defendido el trabajo de Flick que, según ha subrayado, "hace jugar a sus futbolistas de una forma arriesgada, pero con los jugadores que tiene lo puede hacer". Y ha señalado que para ganar este martes al Barça en Montjuïc sus jugadores deberán "hacerlo todo bien y estar acertados".

A pesar de la entidad del rival, el técnico vizcaíno mantendrá su filosofía de "salir adelante y apretar" la salida de balón de su rival, que contará con el atacante Lamine Yamal, que ante el Girona volvió a jugar después de superar sus problemas en el pubis.

Preguntado por cómo parar al futbolista de Mataró, Mendilibar ha explicado que la idea es "defenderlo con ayudas", si bien ha avisado de que el Barça cuenta con "muchos más jugadores" que pueden ser peligrosos.

Uno de ellos es el centrocampista Pedro González 'Pedri', al que ha comparado con dos leyendas del club azulgrana: "Con el nivel que está jugando, los 'culers' parece que os estáis olvidando de Xavi e Iniesta, y eso es una señal de cómo juega 'Pedri'. Es el que más pases da, el que más balones roba, el que más corre...".

Por ello, Mendilibar considera que el Barça es uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones, aunque no renuncia a sumar los tres puntos: "Venimos con la esperanza de ganar, pero es muy difícil. Si hacemos un muy buen partido podemos tener nuestras opciones".

En la misma línea que su entrenador, el centrocampista Dani García ha argumentado que "si haces un partido bueno puedes ganar a un equipo enorme como el Barça", por lo que ha señalado que será importante que se vea a un Olympiacos "intenso, que presione y busque la portería contraria sin miedo".

"Debemos ser nosotros mismos y que se vea una muy buena versión nuestras. Contra el Arsenal se demostró que podemos competir contra grandes equipos. Esperemos que se vea una versión parecida a la del Arsenal pero con otro resultado", ha finalizado el futbolista vasco.