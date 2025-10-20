Merino: "El Atlético de Madrid es un equipo que compite de inicio a fin"

"Es un equipo que compite de inicio a fin y que va a dejar todo en cada balón. Está muy bien trabajado y tiene jugadores con mucha calidad. Hay que estar concentrados porque sabemos del gran nivel del entrenador y del equipo", afirmó el español este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al club rojiblanco de Liga de Campeones

Los 'Gunners', actual líder de la Premier League con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City, llega al duelo con pleno de victorias en competición europea tras derrotar al Athletic Club (0-2) y al Olympiacos (2-0) sin recibir ningún gol en contra, mientras que los rojiblancos tratarán de conseguir su segunda victoria tras perder la primera jornada ante el Liverpool (3-2) y posteriormente vencer al Eintracht de Frankfurt (5-1).

"El equipo está en un buen momento. Hemos empezado muy bien, pero lo importante es como termina la temporada. Tenemos una plantilla increíble. Se han hecho grandes fichajes que han incrementado mucho el nivel", expresó.

Sobre los rumores que le colocaban en el Atlético de Madrid antes de fichar por el Arsenal en el verano de 2024, el centrocampista recalcó: "Siempre hay rumores y especulaciones en cada mercado de fichajes. Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí y de haber fichado por este gran club. Era una oportunidad única de volver a la Premier".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Merino, que viene de marcar dos goles ante Bulgaria en el parón de selecciones y que la temporada pasada jugó varios partidos de delantero por las bajas, reconoció que le gusta jugar en ese lugar y que cada vez está aprendiendo más cosas en esa posición.

"Jugar de delantero me ha enseñado a que hacer y que no hacer en el área y conocer las debilidades de los centrales. Estoy muy contento de marcar goles y espero seguir haciéndolo", afirmó el futbolista que remarcó el trabajo de Viktor Gyökeres, fichado este verano y que está recibiendo críticas por la falta de gol.

"Viktor nos está ayudando mucho. Muchas veces para los delanteros es injusto porque si no mete goles se le crítica y él nos está ayudando mucho. No nos podemos basar en los números porque si vemos sus datos se ve todo lo que nos ayuda", sentenció.