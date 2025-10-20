Nápoles planea regularizar la venta de productos de Maradona en la zona de su mural

El consistorio napolitano propuso un proyecto a los comerciantes por el cual concede un uso público al espacio mediante un acuerdo con los operadores privados, lo que permitiría transformar las actuales actividades ambulantes en puestos fijos con autorización municipal, según informó en un comunicado.

El pasado martes, la Policía municipal accedió a la plazoleta donde se encuentra este auténtico santuario dedicado al 'Pibe de Oro', en los conocidos como Barrios Españoles, para requisar los objetos vendidos de forma ilegal.

"La iniciativa, a propuesta del alcalde, ha permitido dialogar con los negocios locales para identificar maneras de regularizar la situación", explicó este lunes el Ayuntamiento, y añadió que el acuerdo entre operadores privados y el propio municipio se formalizará con un convenio específico.

De esta forma, se permite el uso público de la zona, de acuerdo con las disposiciones urbanísticas, "potenciando una zona que se ha convertido en un atractivo turístico".

"El municipio está a la espera de la presentación del proyecto por parte de los propietarios antes de iniciar formalmente el proceso", subrayó.

La negociación se desarrolló entre autoridades locales, como la concejala de Turismo, Teresa Armato, representantes del área de Comercio, la Cámara de Comercio de Nápoles y una delegación de vendedores.

Tras la reunión, los comerciantes retiraron a petición del Ayuntamiento una lona que habían colocado para tapar el mural en señal de protesta.

Entre las piezas incautadas el martes había camisetas, fotografías y otros objetos que recordaban al astro argentino y sus proezas, venerado en esta gran capital del sur italiano por sus años en el Nápoles (1984-1991), cuando conquistó dos 'Scudetti' (títulos ligueros).

Este antiguo barrio del centro napolitano se ha convertido en una meta de peregrinación para los amantes del 'calcio' por la presencia de un enorme mural del futbolista argentino en la fachada de un edificio pintado en 1990, el año del segundo 'Scudetto' de Maradona con el Nápoles.

La ciudad prácticamente ha divinizado a Maradona, dedicándole altares en sus calles o exponiendo algunos objetos que presuntamente le pertenecieron, como un mechón de pelo en un bar del centro.

Por eso sintió especialmente su fallecimiento en noviembre de 2020, cuando una multitud de personas acudió a esta zona para homenajearle a pesar del confinamiento dictado por la pandemia.