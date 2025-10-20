Qarabag, un lobo con piel de cordero amenaza el futuro del Athletic en la Champions

Las victorias frente al Benfica (2-3) y el Copenhague (2-0) permiten al equipo azerbaiyano codearse con la nobleza europea y compartir nada menos que con Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter y Arsenal el primer vagón de la 'Champions' formado por los conjuntos que han ganado sus dos primeros partidos.

Un hito que lleva la firma de una leyenda del fútbol del país euroasiático como Gurban Gurbanov, que a sus 53 años suma ya 18 temporadas como entrenador del Qarabag, las 13 últimas disputando competiciones europeas.

El club azerí no es demasiado conocido para el gran público, pero cuenta con experiencia en fases de grupos tanto de la Liga Conferencia como de Liga Europa y Liga de Campeones, en la que cumple su segunda participación.

La anterior fue en la 2017-2018 y, aunque no superó el primer filtro, fue capaz de arrancarle dos empates al Atlético de Madrid, sin goles en Baku y a uno en el Metropolitano, por supuesto con Gurbanov en el banquillo, que dejaron a los colchoneros fuera de la Champions en favor de Chelsea y Roma.

El técnico del campeón de Azerbaiyán tiene a sus órdenes a un grupo sin grandes estrellas formado por futbolistas procedentes de diez países -Polonia, Brasil, Montenegro, Colombia, Cabo Verde, Francia, Ghana, Marruecos, Costa de Marfil y Ucrania- y talentos locales que componen la base de la selección nacional.

Así, internacionales como el portero Mahammadaliyev, titular en liga y suplente en Europa, los defensas Mustafazada y Cafarquliyev, el centrocampista Bayramov o el delantero Qurbanly son habituales en las alineaciones de Gurbanov.

Los brasileños Matheus Silva, Bicalho y Kady, los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, el montenegrino Jankovic, el francés Zoubir o el caboverdiano Leandro Andrade, máximo goleador europeo del Qarabag con cuatro tantos contando también las previas, dibujan un equipo sólido y muy competitivo en estos primeros partidos.

En un gran escenario como Da Luz acapararon todos los focos de la primera jornada de la Champions tras darle la vuelta a un 2-0 para acabar ganando por 2-3, un marcador que le costó el puesto a Bruno Lage y abrió la puerta del Benfica a José Mourinho, y en Baku despachó con autoridad al Copenhague (2-0).

Un serio aviso, por lo tanto, para un Athletic que después de perder con el Arsenal (0-2) y el Borussia Dortmund (4-1) prácticamente está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de clasificarse entre los 24 primeros y, al menos, alcanzar el 'playoff' de la gran cita continental.