0-0. Arsenal y Atlético no encuentran el gol en el primer tiempo

Londres, 21 oct (EFE).- Arsenal y Atlético de Madrid empatan 0-0 al descanso tras una primera parte en la que Julián Álvarez no aprovechó un error de David Raya que dejó la portería vacía y a los 'gunners' les anularon un gol por fuera de juego de Gabriel Martinelli.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 16:55
El Arsenal fue el que más peligro creó en los 45 primeros minutos y además disparó al larguero, en un remate de Eberechi Eze que desvió Hancko, y erró un mano a mano que paró Oblak a Bukayo Saka.