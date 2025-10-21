0-0. El Kairat, incapaz ante diez

Una incomprensible y aparatosa entrada, con un pie en la cara del portugués Luis Carlos MAchado, supuso la expulsión por juego peligroso del caboverdiano Joao Correia. No se había alcanzado el minuto cuatro de encuentro.

Esa acción llevó a la precipitación al Kairat y no desquició al Pafos en un duelo de Liga de Campeones inédito, entre dos de los debutantes en esta competición.

De hecho, durante muchos minutos fue el cuadro visitante el que tuvo las mejores ocasiones en cuanto se deshizo del dominio territorial de su adversario.

El equipo chipriota del español Juan Carlos Carcedo empató contra el Olympiacos en la primera jornada y fue goleado por el Bayern en la segunda. Peor afrontó el duelo el Kairat, sin puntos, batido por el Sporting luso en su debut y por el Real Madrid después.

El cuadro visitante pudo abrir el marcador a los veinte minutos, en un córner que remató David Luiz desviado. La ocasión más clara fue a la media hora. Una salida al contraataque y un mano a mano de Vlad Dragomir que salvó el meta local Temirlan Anarbekov con la cara.

Fue el más destacado el meta kazajo, que al inicio de la segunda parte tuvo que intervenir otra vez antes de que su compañero Aleksandr Martynovich salvara bajo la portería un gol cantado para el Pafos.

David Luiz dispuso de otra buena ocasión para marcar con un tiro cerca de la portería que volvió a toparse con Anarbekov.

Consiguió marcar el Pafos, en un disparo lejano que pegó en la espalda del portero Anarbekov, pero el gol fue invalidado por fuera de juego.

En el tramo final apretó el Kairat en busca del triunfo. Mejor físicamente ante un rival con diez, Giorgi Zaria, que minutos antes tiró a un poste, y Dastan Satpaev intentaron anotar con disparos lejanos.

No apareció el gol. El Kairat, con once, sumó su primer punto en la competición. El Pafos, en minoría desde el inicio, resistió y logró el segundo en lo que va de torneo.

0 - Kairat Almaty: Temirlan Anarbekov; Erkin Tapalov (Azamat Tuyakbaev, m.46), Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Carlos Machado; Dan Glazer (Giorgi Zaria, m.61), Ofri Arad (Ricardinho, m.92); Aleksandar Mrynskiy, Jorginho, Valeri Gromyko (Damir Kasabulat, m.89); y Dastan Satpaev.

0 - Pafos: Neofytos Michail; Bruno (Alberto Langa, m.90), Derrick Luckassen, David Luiz, Kostas Pileas (David Goldar, m.66); Pepe (Nany Landry Dinata, m.81), Ivan Sunjic; Mislav Orsic (Ken Sema, m.79), Vlad Dragomir, Domingos Quina (Mons Bassouamina, m.66); y Joao Correia.

Árbitro: Chris Kavanagh (England). Expulsó con roja directa a Joao Correia (m.3), del Pafos, y mostró tarjeta amarilla a Dastan Satpaev, Ofri Arad y Azamat Tuyakbaev, del Kairat, y a Ivan Sunjic, del Pafos.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Central de Almaty.