Alaba, una semana de baja por una "fuerte sobrecarga"

Alaba, titular el domingo en el Coliseum ante el Getafe, tuvo que ser sustituido por Raúl Asencio en el descanso al sentir cargado el sóleo. Tras un día de reposo, los doctores del Real Madrid sometieron al defensa austriaco a una resonancia magnética que confirmó la dolencia y descarta rotura muscular.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, Alaba sufre una fuerte sobrecarga muscular que le tendrá fuera del grupo entre siete y diez días con un trabajo de fisioterapia y un plan específico de recuperación.

El objetivo de Alaba es volver a estar disponible para Xabi Alonso el 1 de noviembre, en la undécima jornada de LaLiga.