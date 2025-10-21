Carvajal y Trent en la dinámica de grupo; Huijsen, Alaba y Ceballos, bajas

Xabi Alonso recupera a sus dos laterales derechos en la víspera del duelo europeo ante el Juventus y a cinco días de la disputa del clásico del fútbol español ante el Barcelona. El técnico madridista siguió de cerca el segundo entrenamiento con el grupo del inglés Trent y el regreso del capitán Carvajal, para decidir si tienen minutos en la Liga de Campeones o mantiene al uruguayo Fede Valverde en el lateral derecho.

Los jugadores que están disponibles para Xabi saltaron al césped en el campo de entrenamiento habitual del primer equipo en la Ciudad Real Madrid, 40 minutos después de la hora prevista. El trabajo en el gimnasio dio inicio a la mañana y ya en el terreno de juego, Carvajal se dejó ver en el grupo tras dejar atrás su lesión muscular.

El pasado 27 de septiembre se lesionaba tras la disputa del derbi madrileño en el Metropolitano, en el que sufría una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. Sigue los pasos de Trent, que había caído el 16 de septiembre, y también supera una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Por segundo día consecutivo el austriaco David Alaba no pudo entrenarse tras sentir una molestia en el sóleo derecho en el Coliseum frente al Getafe, que obligó a ser sustituido en el descanso. En la mañana del martes se sometió a una resonancia magnética que desveló que sufre una fuerte sobrecarga que le apartará una semana del equipo.

Tampoco pudieron regresar al grupo Dean Huijsen ni Dani Ceballos, a los que se les esperaba para poder ser convocados en la Liga de Campeones tras ser baja ante el Getafe. Ambos trabajaron en el interior de las instalaciones, siguiendo sus procesos de recuperación con el objetivo de estar ante el Barcelona. Siguen en la enfermería junto a Antonio Rüdiger.

El resto de la plantilla del Real Madrid volvió a juntarse tras el día de recuperación el lunes para los titulares, en una sesión en la que Xabi Alonso perfiló el equipo que se medirá al Juventus en el que se espera el regreso de Vinícius y Arda Güler al once, más la entrada de Raúl Asencio en el centro de la defensa.