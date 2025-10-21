Celta homenajeará a Iago Aspas tras el duelo ante Niza con un espectáculo aéreo de drones

La entidad presidida por Marian Mouriño invita a todos sus aficionados a participar en este homenaje, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

"Será una noche para aplaudir, emocionarse y dar las gracias. Porque no hay mayor orgullo que poder decir: 'yo vi jugar a Iago Aspas'", señala el Celta en su comunicado.

En el último encuentro disputado en el estadio de Balaídos ante el Atlético de Madrid, correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), Aspas alcanzó los 533 partidos oficiales con la camiseta celeste, igualando así el récord que durante más de cuatro décadas había mantenido Manolo Rodríguez Alfonso, conocido como 'O Gran Capitán' (El gran capitán).

"Desde que debutó en 2008 con el equipo de su vida, Aspas ha recorrido un camino único. Ha liderado remontadas, salvaciones y momentos memorables, forjando un vínculo irrompible con la afición. Su historia habla de talento, pero también de compromiso y de un amor que no entiende de estadísticas", apuntó el Celta.

El club vigués destaca que la leyenda de Aspas "no se mide en números, aunque los tenga todos, sino en sentimientos", ya que el delantero de Moaña "no viste este escudo, lo encarna".

Debido al temporal que azota estos días a Galicia (noroeste de España), la entidad celeste avisa de que "en caso de que las condiciones meteorológicas impidan el desarrollo del acto de homenaje, este se aplazará al partido del domingo 9 de noviembre ante el FC Barcelona".