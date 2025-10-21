Cerezo: "Opinaré del partido de Miami cuando se juegue"

"Para no precipitarnos, opinaré sobre Miami cuando se juegue", dijo Cerezo a la entrada de la comida de directivas previa al partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

"No tengo ni idea", agregó sobre lo que ingresen los equipos por jugar en Miami, el próximo 20 de octubre, el partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga.

"Es un tema entre Laporta y la liga. Yo no sé cuánto se va a cobrar por ir a jugar allí", dijo.

En lo respectivo al duelo contra el Arsenal, Cerezo confía en lograr un buen resultado para conseguir el objetivo de pasar de la fase liga de la competición.

"Siempre tenemos buenas sensaciones, además estos estadios siempre se nos han dado medianamente bien".