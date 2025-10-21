Courtois, a las puertas de los 300 partidos con el Real Madrid: "Estoy muy orgulloso"

Superó hace tiempo Courtois en el Real Madrid el número de partidos que disputó con el resto de clubes en los que ha jugado como profesional, 34 con el Genk, 154 oficiales con el Atlético de Madrid y 144 con el Chelsea.

Con el equipo blanco acumula 299 y ante el Juventus se puede convertir en el cuadragésimo séptimo jugador de la historia madridista que alcanza los 300.

"Estoy muy orgulloso de llegar a 300 partidos. Cuando era niño soñaba con jugar algún partido en el Real Madrid y llegar a esta cantidad me hace sentir muy orgulloso", subrayó.

Además, "nos enfrentamos a un grande de Europa. No lleva una racha buena últimamente, pero eso le hace más peligroso. Sabemos que la Juve tiene mucha calidad, tanto defensiva como ofensivamente, y tenemos que demostrar que estamos en el Bernabéu y jugar con intensidad para lograr un buen resultado".

Courtois mostró dudas sobre la propuesta realizada por la FIFA para cambiar el reglamento con la denominada 'Ley Wenger', que afectaría al fuera de juego para que sólo se considere que un jugador está en posición antirreglamentaria si todo su cuerpo está por delante del último defensor en el momento del pase.

"No sé si es el cambio más necesario que necesita el fútbol", dijo Courtois.

"Creo que las pérdidas de tiempo merecen ser estudiadas. A los porteros nos hacen los 8 segundos, pero luego en un saque de banda hay equipos que gastan 30 segundos. Para la fluidez de los partidos se pueden cambiar antes otras cosas", reflexionó.

"Estoy de acuerdo en que estar un milímetro en fuera de juego no te beneficia para meter un gol, pero, ¿qué va a ser lo siguiente?. No sé cómo el VAR va a coger el 'frame' exacto. Va a ser complicado. Habrá equipos que ahora meten la línea mas adelantada si ven que el delantero gana ventaja en espacios, la llevarán más atrás. No sé si habrá más goles porque cambiemos de norma. ¿Dónde pones el límite? Es muy difícil de buscar", señaló.