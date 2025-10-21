Courtois y Xabi Alonso resaltan el cambio de Vinícius

En la rueda de prensa previa al partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Juventus, ambos hablaron del brasileño, protagonista el domingo contra el Getafe, al forzar dos expulsiones de rival.

"No siempre es fácil que todo un estadio te busque, que los jugadores te den palos. Él ha ido mejorando, ha aprendido a convivir con el conflicto e incluso desquiciar a los rivales. Es bueno. En el Atleti tuve a Diego Costa que tenía locos a los defensas de la Premier porque hacía eso. Si Vini puede hacer lo mismo y encontrar su mejor juego, para nosotros perfecto. Lo importante es que esté centrado en el partido y hacer su juego porque es uno de los mejores del mundo", defendió Courtois.

"Yo quiero que juegue bien, que siga haciendo las cosas bien, siga marcando goles y ayude al equipo. El otro día no hizo nada malo. Los rivales le estaban buscando constantemente y le provocaban. Le daban golpes sin balón. Con la segunda amarilla, el rival le golpeó desde atrás y por fin el árbitro defendió un poco a Vinícius. No dejamos a los defensores que golpeen a otros jugadores cuando no están con la pelota. La segunda amarilla era más que merecida", añadió analizando lo ocurrido en Getafe.

Courtois fue crítico con el trato que se ha dado en España a Vinícius desde su llegada y aseguró que no entiende el comportamiento de muchos estadios contras su compañero.

"Se es injusto con Vinícius. Con 18 años, muchos de vosotros os habéis burlado de él. Cada vez que pisa un estadio como el otro día en Getafe, no hizo nada malo, entró y desde el primer segundo están en su contra. Es normal que tenga alguna respuesta, yo creo que sin menospreciar ni provocar", manifestó.

"Le han buscado desde el principio y ha desquiciado al rival. Tuvo una buena respuesta ante el que le quiso hacer eso. Su entrada al campo nos ayudó a generar más peligro. Ellos le buscan a él y a nosotros nos ayudó a encontrar el gol. Se es muy injusto con él. Es un gran chico que tiene ya mucha experiencia. Tiene que seguir a lo suyo, ayudando al equipo. Lleva un gran inicio de temporada con muchos goles y asistencias. Espero más de eso mañana y el domingo", deseó.

Xabi Alonso, por su parte, también valoró un cambio en la reacción de Vinícius en momentos de conflicto. "Las causas son que es muy buen jugador y es fundamental en esta plantilla esta temporada y durante muchas. Es un jugador decisivo".

"Estoy muy contento de ver a Vini disfrutar, sonreír. Hablamos el otro día por la mañana del impacto que podía tener y cómo podía cambiar el partido. Necesitamos que esté enfocado en el juego y en lo que hace bien. Es la mejor manera. Hay que seguir pero veo que su día a día es bueno y que responde muy bien en los partidos", valoró.