El Maccabi Tel Aviv rechaza las entradas para el partido contra el Aston Villa

Las autoridades locales anunciaron la semana pasada que no se permitiría afición visitante en el Aston Villa-Maccabi Tel Aviv de la Liga Europa, del próximo 6 de noviembre, por el riesgo para la seguridad que supondría la llegada de aficionados israelíes a Birmingham.

Esta decisión, sin embargo, fue criticada tanto por el club israelí, por las autoridades de este país y por el Gobierno británico, que se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano para revocar la decisión de la policía y de las autoridades locales.

"Se ha creado un ambiente tóxico que pone en duda la seguridad de nuestros aficionados. El bienestar y la seguridad de nuestros aficionados es nuestra principal preocupación y hemos tomado la decisión de rechazar cualquier entrada visitante que nos ofrezcan debido a este contexto", dijo el Maccabi en un comunicado.

"Ojalá que las circunstancias cambien y esperamos poder jugar en Birmingham en un ambiente deportivo en el futuro cercano", añadió el club.

Un portavoz del Gobierno británico aseguró que están "entristecidos" con esta decisión del Maccabi, pero que respetan su derecho a hacerlo.

"El Gobierno ha trabajado a contrarreloj para defender un principio básico, que los aficionados puedan disfrutar de un partido sin el miedo de la intimidación o la violencia".

Este domingo, el derbi entre el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv fue suspendido antes de empezar por "desorden público y disturbios violentos", según describió la policía israelí.