El Mjällby, el "milagro" de un pueblo de 1.500 habitantes convertido en campeón sueco

El triunfo en cancha del IFK Gotemburgo por 2-0 certificó, a falta de tres jornadas, un título inesperado para un club fundado en 1939, pero que se ha pasado la mayor parte de su historia fuera de la máxima categoría, a la que regresó hace seis años, después de rozar la bancarrota una década atrás y de bajar a tercera división.

El Mjällby, que nunca había pasado de la quinta plaza, se ha llevado un título contra todo pronóstico, pero con una autoridad indiscutible: líder desde julio, lleva 19 partidos seguidos sin perder, sólo suma una derrota en 27 y le falta un punto para igualar el récord histórico de puntos de la liga.

"Todos preguntan cuál es nuestro secreto: no hay ninguno. Hay como quinientas cosas en las que somos muy minuciosos cada día. Todos trabajan duro y nunca nos hemos movido de ahí", resume su técnico, Anders Torstensson, que vive su tercera etapa en el club al que volvió en 2023 y llevó ese año a la final de Copa, que perdió.

A Torstensson, de 59 años y que ha sido militar y profesor de secundaria, le diagnosticaron hace uno una leucemia linfocítica crónica, aunque eso no le impidió retomar su trabajo con normalidad: "Si acaso me siento aún más fuerte, porque me he dado cuenta de la importancia de vivir aquí y ahora".

"Ahora ya me puedo morir feliz", confesó el delantero Jacob Bergström, autor de uno de los goles del triunfo en Gotemburgo, mientras el portero Noel Törnqvist, fichado ya por el Como italiano de Cesc Fábregas, calificó el título de "irreal".

En medio de la fiesta, Bergström resumía una de las claves del éxito del equipo: "Hemos demostrado que el colectivo puede llevarte increíblemente lejos".

Sin ninguna estrella en el equipo, sin goleador -tres jugadores empatan a siete como máximos anotadores-, el Mjällby, al que en Suecia se ha comparado por inesperado con el Leicester que ganó la Premier en 2016, le ha dado "una patada en el culo" a los grandes clubes suecos, como apunta hoy Svenska Dagbladet, uno de los principales diarios de este país.

En ese trabajo ha sido fundamental el director deportivo, Hasse Larsson, vinculado al club desde hace casi medio siglo, 16 años como jugador, y que ha sabido acertar con fichajes ajustados y ventas necesarias sin desmantelar el equipo.

"Hay dos mil personas aquí, más que en todo nuestro pequeño pueblo. Es fantástico", decía emocionado tras el triunfo en Gotemburgo, amenazando con que la fiesta de celebración iba a durar "varios días".

La figura del técnico ayudante, el noruego Karl Marius Aksum, o la del capitán Jesper Gustavsson, con más de 300 partidos jugados en el equipo en doce temporadas, también han sido fundamentales en un club que se enorgullece de su modestia.

"Se trata de ser los mejores en lo que es gratis", ha afirmado el presidente del club, Magnus Emeus, aludiendo a la gran cantidad de voluntarios que colaboran de forma desinteresada.