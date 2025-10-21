El Oporto mide la crisis del Nottingham y el Go Ahead Eagles la reacción del Aston Villa

El conjunto oportista, que ha ganado sus dos partidos por un tanto de ventaja al Salzburgo (0-1) y al Estrella Roja (2-1), intentará aprovechar el nefasto inicio de campaña del Forest, al que visita en el City Ground con la misión de sumar una tercera victoria y asentarse en el grupo de privilegio tras la tercera jornada de la competición continental.

También persigue su tercer triunfo el Aston Villa tras ganar 1-0 al Bolonia y 0-2 al Feyenoord. Vuelve a Países Bajos para enfrentarse al debutante Go Ahead Eagles, que estrenó su casillero con una victoria de gran valor en Atenas frente al Panathinaikos (1-2).

El Dinamo Zagreb, líder gracias a la diferencia de goles, visita al colista Malmo; el sorprendente Midtjylland danés, segundo, al Maccabi Tel Aviv en la localidad serbia de Backa Topola; y el Viktoria Plzen, que también ha ganado sus dos partidos, amenaza en el Olímpico al Roma, sorprendido por el Lille en su último choque continental, lo que le obliga a no fallar de nuevo.

El cuadro del norte de Francia, el Lyon y el Braga, los otros tres conjuntos con seis puntos, jugarán como locales ante PAOK, Basilea y Estrella Roja, respectivamente, circunstancia que tratarán de aprovechar para seguir en lo alto e ir afianzando su clasificación.

El Betis tratará de dar continuidad en el campo del Genk a su victoria en Bulgaria ante el Ludogorets, igual que pretende hacer el Celta ante el Niza después de deshacerse del PAOK en su única victoria del curso en Balaídos.

Los dos grandes del fútbol escocés, Celtic y Rangers, no viven ni mucho menos sus mejores momentos. Superados en la Premier por el Hearts, no saben lo que es ganar en la Liga Europa. El conjunto 'católico' recibirá al Sturm Graz austríaco y el 'protestante' visitará al Brann noruego. No les vale otra cosa que el triunfo.

Fenerbahce y Stuttgart avecinan un interesante encuentro en Estambul entre dos equipos con aspiraciones que por ahora han ganado un partido, y el Feyenoord, con dos derrotas y aún sin haber marcado gol alguno, jugará en Rotterdam ante el Panathinaikos.