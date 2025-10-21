El portero Gonzalo Valle se pierde por lesión las semifinales contra Palmeiras

"Informamos que el jugador Gonzalo Valle presenta un distensión ligamentaria de rodilla, actualmente se está evaluando el tratamiento más adecuado para el jugador", publicó el departamento médico de Liga de Quito en X.

Valle, de 29 años, es una de las figuras del equipo y se ha hecho habitual en la selección de Ecuador.

La recuperación de una distensión de ligamentos varía según la gravedad, desde unas pocas semanas para hasta seis meses o más para desgarros graves.

Se cree que tras la operación el jugador se pierda lo que resta de la temporada.

El puesto del jugador debe ser ocupado por el experimentado Alexander Domínguez.

De cara a la fase semifinal de la Libertadores contra Palmeiras el club brasileño ha anunciado la baja por lesión del portero Weberton.