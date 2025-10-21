El Villarreal, enfadado por la "falta de respeto" del anuncio mientras jugaba con el City

Según pudo saber EFE por fuentes, el Villarreal recibió la notificación por parte de la Liga de la decisión de suspender el partido en Estados Unidos unos minutos antes de que arrancara el choque ante el City pero también se le transmitió que no se haría público este martes.

Las imágenes del consejero delegado Fernando Roig Negueroles en el palco de La Cerámica en una enérgica conversación telefónica tras haber leído su móvil y que captó la retransmisión de Movistar+, corresponde al momento en el que el directivo es consciente de que LaLiga ha realizado el comunicado.

Por su parte, el técnico Marcelino García Toral señaló en la sala de prensa al acabar el choque que le parecía "una falta de respeto absoluta hacer el comunicado en el descanso de un partido" y destacó que es una falta de respeto "para los dirigentes del Villarreal, el club, los profesionales y la afición".

El entrenador asturiano confirmó que el Villarreal realizará el miércoles un comunicado oficial para establecer su posición.

No obstante, fuentes del club transmitieron ya su absoluta indignación por la manera en la que LaLiga ha gestionado todo este tema, por su falta de previsión y organización y, también, por el anuncio unilateral durante su partido.