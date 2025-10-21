El Villarreal, indignado con LaLiga por la cancelación del partido en Miami

Fuentes del club castellonense transmitieron su "absoluta indignación" con LaLiga por todo lo que ha rodeado al partido que iba a disputarse en diciembre en Miami y pusieron énfasis en lo que entienden que ha sido falta de previsión y mala organización por parte de la patronal de los clubes.
Pero, además, esas mismas fuentes incidieron en que consideran una falta de respeto anunciar la cancelación de manera unilateral, sin contar al menos con el Villarreal y mientras el equipo de Marcelino García Toral jugaba contra el City en la Liga de Campeones.
El club no tiene previsto que sus dirigentes hagan declaraciones este martes, pero estudia publicar un comunicado en las próximas horas para fijar su postura oficial.
Este martes por la noche, en un comunicado, LaLiga informó de que, "tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".
LaLiga agregó en su escrito que "lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante".