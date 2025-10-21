Enzo Fernández apunta al Benfica

"Enzo participó en la sesión de ayer. Tenemos un entrenamiento más y veremos qué hacemos mañana. No es algo para preocuparse, pero tenemos que protegerle", expresó este martes el técnico Enzo Maresca antes del duelo de competición europea, en el que no podrá contar con el sancionado Joao Pedro ni los lesionados Cole Palmer, Liam Delap, Benoit Badiashile, Levi Colwill y Dario Essugo.

El centrocampista, que jugó el primer encuentro de su selección frente a Venezuela, quedó descartado ante Puerto Rico para regular las cargas físicas y llegó lesionado a Londres.

El argentino podría ser incluido en el once titular en un encuentro en el que el Chelsea tratará de conseguir su segunda victoria en Liga de Campeones, mientras que el Ajax peleará para sumar sus primeros puntos.