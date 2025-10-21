Ferran recibe el alta médica y Christensen se queda fuera por una indisposición intestinal

Barcelona, 21 oct (EFE).- El regreso del delantero Ferran Torres, que ha recibido el alta médica tras superar una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, y la ausencia del defensa Andreas Christensen por una indisposición intestinal son las dos novedades de la convocatoria del Barcelona para recibir este martes (18:45 horas) al Olympiacos en la Liga de Campeones.