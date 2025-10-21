Ferran recibe el alta médica y Christensen se queda fuera por una indisposición intestinal

La baja de Christensen, que ya no pudo ejercitarse en la última sesión grupal, se une a las de los lesionados Joan García, Marc-André ter Stegen, Pablo Paéz Gavira 'Gavi', Dani Olmo, Raphael Dias 'Raphinha' y Robert Lewandowski.
Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, ha convocado para recibir al conjunto de Pireo a estos 23 futbolistas: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Kounde, Eric García, Gerard Martín, Jofre, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casado, De Jong, Marc Bernal, Pedri, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony, Toni Fernández y Juan Hernández (delanteros).