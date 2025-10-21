Gurbanov: "El Athletic es un equipo grande, no está por debajo de nuestros otros rivales"

"Que equipos tan grandes como el Athletic preparen el partido contra nosotros con tanta seriedad para nosotros es un halago. Debemos intentar jugar con mucho cuidado y sin errores", recalcó el técnico azerbaiyano en la rueda de prensa oficial que ofreció antes del entrenamiento que dirigió en 'La Catedral'.
Gurbanov definió al Athletic como un equipo "muy dinámico, que lleva la pelota con mucha velocidad al área rival".
"Siempre intentar crear juego en campo rival, juegan a una velocidad muy alta y eso nos puede dificultar nuestro juego. Intentaremos complicar el plan de Ernesto Valverde, que es uno de los entrenadores a los que más admiro", señaló.
El legendario técnico, que ocupa el banquillo del Qarabag desde 2008, añadió que la clave para tener opciones de seguir su racha triunfal en la 'Champions' es "salir sin miedo" y "no bajar los brazos si el resultado no va bien".
"San Mamés es un campo precioso y sabemos que el apoyo de los aficionados al Athletic es increíble, pero a pesar de jugar en este tipo de escenarios hay que jugar sin miedo a equivocarse y estar preparados para aguantar los noventa minutos. Va a ser un partido interesante para todos", aseguró.