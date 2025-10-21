Gurbanov: "El Athletic es un equipo grande, no está por debajo de nuestros otros rivales"

Bilbao (España), 21 oct (EFE).- Gurban Gurbanov, entrenador del Qarabag, considera que el Athletic Club, al que se enfrentarán este miércoles en San Mamés en la tercera jornada de la Liga de Campeones, "es un equipo grande" que "no está por debajo" del resto de sus rivales en la competición.