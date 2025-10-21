Haaland y Bernardo Silva ponen en ventaja al City ante el Villarreal en el descanso (0-2)

Vila-real (Castellón), 21 oct (EFE).- Los goles del noruego Erling Haaland y del portugués Bernardo Silva permiten al Manchester City dominar con claridad el marcador tras un primer tiempo controlado por el equipo inglés ante un Villarreal que despertó tarde.