Fútbol Internacional

Haaland y Bernardo Silva ponen en ventaja al City ante el Villarreal en el descanso (0-2)

Vila-real (Castellón), 21 oct (EFE).- Los goles del noruego Erling Haaland y del portugués Bernardo Silva permiten al Manchester City dominar con claridad el marcador tras un primer tiempo controlado por el equipo inglés ante un Villarreal que despertó tarde.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 16:50
El conjunto de Pep Guardiola aprovechó las dudas defensivas iniciales de su rival para acumular claras ocasiones en los primeros minutos. Haaland abrió el marcador al cuarto de hora y Bernardo Silva, cerca del descanso, anotó el segundo cuando el Villarreal estaba en su mejor momento.