Khéphren Thuram: “Mbappé es el mejor jugador del mundo”

“Mbappé ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Está haciendo una temporada sensacional. Todos sabemos el jugador que es”, comentó en rueda de prensa.

Además, confió en que su equipo hará un buen partido ante el Real Madrid.

“No puedes jugar con miedo. Tenemos confianza, creemos en nosotros mismos y simplemente tenemos que salir al campo y ganar. No estamos asustados por nada. “Sabemos que mañana vamos a jugar contra un buen equipo, pero nosotros también lo somos. Tenemos confianza de conseguir un buen resultado”, señaló.

Por otro lado, Thuram analizó el momento de su equipo, que encadena cinco empates y una derrota en los últimos seis encuentros.

“Hemos hablado, tuvimos una pequeña reunión porque era importante hablar sobre lo que estaba pasando. Sabemos que tenemos un buen entrenador y buenos jugadores, solo tenemos que descubrir qué está pasando y seguir con la intención de mejorar todos los días”, dijo.

“Está muy claro. Desde el momento en el que entramos en el campo tenemos que ganar. A la gente le encanta hablar del entrenador, pero los jugadores son los que tomamos las decisiones. Tenemos una gran confianza en nuestro entrenador, siempre ha sido muy claro con nosotros”, añadió.