La Federación Inglesa investiga a Hannibal Mejbri por escupir a la grada del Leeds United

Mejbri, de 22 años, entró como sustituto en el minuto 83 y se le mostró una tarjeta amarilla en tiempo de descuento después de una fuerte entrada.

La policía de Lancashire expresó que también está investigando el incidente después de que un aficionado del Leeds hizo una denuncia

"Actualmente estamos trabajando con Burnley Football Club para establecer los hechos", afirmó.

Los Leed son conscientes de la acusación, pero no la han comentado, al igual que el Burnley, quien ganó el partido por 2-0, se negó a hacer comentarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mejbri, de 22 años, entró como sustituto en el minuto 83 y se le mostró una tarjeta amarilla en tiempo de lesión por enfrentar a Gabriel Gudmundsson después de una fuerte entrada con el defensor de Leeds frente a los dugouts.